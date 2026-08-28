З музею у Відні викрали кольє з 673 діамантами: скільки воно коштує

Злодії розбили скляну вітрину просто під час виставки та винесли прикрасу Van Cleef & Arpels, яку колись носила єгипетська королева.

У Відні просто під час виставки викрали надзвичайно цінне діамантове намисто французького ювелірного дому Van Cleef & Arpels. Йдеться про історичну прикрасу, яку колись носила єгипетська королева. За даними аукціонного дому Sotheby's, у 2015 році її продали майже за 4,3 мільйона доларів.

Крадіжка сталася в Музеї прикладного мистецтва у Відні, де проходить виставка "Шедеври" з понад 300 ювелірними виробами з колекції Van Cleef & Arpels, пише Spiegel.

За інформацією музею, викрадене намисто, ймовірно, є королівською прикрасою з 673 діамантами загальною вагою понад 200 каратів.

Відео дня

Експонат, який виставляли за скляною вітриною, колись належав єгипетській королеві Наслі. Вона, як зазначається, одягла намисто у 1939 році на весілля своєї доньки Фавзії з тодішнім іранським кронпринцом Мохаммедом Резою Пехлеві. Згодом він став шахом Ірану.

У 2015 році коштовність виставили на торги в Нью-Йорку, де вона пішла з молотка за близько 4,3 мільйона доларів, або 3,7 мільйона євро.

Злодії розбили вітрину та втекли

За даними поліції, до музею прийшли двоє чоловіків, які під час відвідування розбили вітрину, схопили намисто та втекли. Правоохоронці оприлюднили фотографії й звернулися до громадськості по допомогу у встановленні особи підозрюваних.

На розшукових плакатах зображені двоє чоловіків у темному одязі. Наразі їхні особи не встановлені.

У музеї підтвердили факт крадіжки, наголосивши, що під час інциденту ніхто не постраждав. Подробиці розслідування там не розголошують. Після злочину біля музею та всередині будівлі працювали поліцейські. Розслідування триває.

Пограбування музеїв - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Італії злодії викрали з музею картини Ренуара, Сезанна та Матісса вартістю в мільйони євро, пограбування зайняло менше трьох хвилин.

Злодії зламали вхідні двері, щоб потрапити в кімнату на першому поверсі, після чого втекли через музейний сад.

Вас також можуть зацікавити новини: