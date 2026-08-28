Трамп особисто відправив голову ЦРУ в Москву, приховавши це від помічників, - WSJ

Реткліфф, за даними джерел, передав Кремлю жорстке попередження щодо НАТО та обговорив можливе відновлення переговорів про війну в Україні.

Глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф таємно відвідав Москву цього тижня, причому про його поїздку заздалегідь не знали навіть деякі високопоставлені помічники президента Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, рішення особисто відправити Реткліффа до Росії ухвалив Трамп. Президент США свідомо обмежив коло людей, поінформованих про місію, хоча зазвичай про такі закордонні поїздки глави розвідки знають ключові радники Білого дому та військове керівництво.

Візит був настільки засекреченим, що після появи інформації про нього європейські чиновники почали терміново з'ясовувати деталі. Реткліфф прибув до Москви з Латвії на немаркованому американському військово-транспортному літаку C-17.

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Про що Реткліфф говорив із росіянами

За словами американських та європейських чиновників, одним із головних сигналів Реткліффа Кремлю було попередження не випробовувати готовність НАТО захищати своїх членів.

Глава ЦРУ підтвердив російським колегам, що США залишаються відданими статті 5 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Раніше повідомлялося, що Реткліфф також попереджав російських посадовців не атакувати країни НАТО.

Такий сигнал прозвучав на тлі оцінок західної розвідки, згідно з якими Москва протягом найближчих кількох років може спробувати перевірити готовність Альянсу до колективної оборони. Європейські чиновники також заявляють про посилення російської гібридної війни – від атак безпілотниками та кібератак до диверсій.

Водночас Трамп у четвер заявив, що не очікує нападу Росії на територію НАТО. "Він не нападатиме на територію НАТО", – сказав президент США журналістам.

Розмова про Україну та Іран

Реткліфф також обговорював із російською стороною можливе відновлення переговорів щодо припинення війни проти України. За словами українських посадовців, такі переговори можуть поновитися вже у вересні.

Ще однією темою став Іран. Глава ЦРУ закликав російську сторону не поглиблювати економічні та безпекові зв'язки з Тегераном на тлі посилення американської санкційної кампанії проти іранського режиму.

У Білому домі назвали поїздку Реткліффа "напіврутинною". Саме ЦРУ відмовилося коментувати деталі візиту.

Чому Трамп відправив саме главу ЦРУ

Поїздка Реткліффа стала черговою спробою адміністрації Трампа встановити прямий канал зв'язку з Кремлем після того, як попередні дипломатичні зусилля не дали змоги припинити бойові дії.

Раніше до Москви відправляли спеціального посланця Стіва Віткоффа, а також Джареда Кушнера. Переговори з російською та українською сторонами проводили державний секретар Марко Рубіо та Кіт Келлогг.

Реткліфф, за словами американських чиновників, має окрему перевагу – давні канали зв'язку ЦРУ з російськими спецслужбами. Крім того, він входить до близького кола Трампа та вже допомагав у питаннях звільнення американських заручників у Росії.

За оцінкою колишнього високопоставленого співробітника американської розвідки Джея Си Лінценіча, Реткліфф особисто передав Кремлю сигнал про те, що миротворчі зусилля Трампа не означають послаблення американських зобов'язань перед європейськими союзниками.

Реткліфф у Москві - головні новини

Як повідомляв УНІАН, лиректор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, щоб у приватному порядку поділитися своєю похмурою оцінкою стану війни Росії проти України.

За даними The New York Times, він хотів закликати росіян укласти угоду до того, як їхнє військове та економічне становище погіршиться.

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