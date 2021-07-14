У Києві за добу зафіксували 165 випадків коронавірусу. Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу.

В Україні за минулу добу виявили 547 випадків коронавірусу, зокрема у 34 дітей та 23 медичних працівників. Також 797 пацієнтів одужали та 25 — померли. Госпіталізували 409 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 242 245 випадків зараження коронавірусом. З них 52 665 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 179 076 — одужали.

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Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 43 649 тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 18 572, методом ІФА — 8 105. Також зробили 16 972 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу

101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.

Протягом доби працювали 659 мобільні бригади, 1518 пунктів щеплення та 33 центри вакцинації.

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 673 755 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко