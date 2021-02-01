За словами Дениса Шмигаля, вперше за тривалий час в країні кількість активних хворих з коронавірусом опустилася нижче 200 тисяч.

В Україні, попри зменшення кількості нових випадків та смертей від коронавірусу, зростає число госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Читайте такожУкраїна проситиме про більшу кількість доз вакцини PfizerПро це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів, що відбулась під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує прес-служба Офісу глави держави.

За словами Шмигаля, вперше за тривалий час кількість активних хворих з коронавірусом в Україні опустилася нижче 200 тисяч.

Водночас попри зменшення показників нових випадків та летальності, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 тис. 147 осіб проти 11 тис. 630 позаминулого тижня.

«На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та тяжкої хвороби», – зауважив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що зростає кількість тестувань методом ІФА та значно збільшилася кількість проведених експрес-тестів – 34 тис. 600 у порівнянні з 20 тисячами позаминулого тижня.

Коронавірус в Україні

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 2 тис. 030 осіб, серед нових хворих - 71 дитина та 65 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 221 тис. 485 осіб, одужали – 1 млн 023 тис. 915 осіб, померли 22 тис. 768, проведено ПЛР-тестувань – 6 млн 257 тис. 875.

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Автор: Костянтин Гончаров