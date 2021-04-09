Кабінет міністрів України ухвалив рішення про легалізацію медичного канабісу.
Відповідна постанова "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 7 квітня 2021 року № 324 опублікована на Урядовому порталі.
"Доповнити список такими позиціями: "Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК), Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу)", - йдеться у документі.
Примітку до списку доповнено абзацами такого змісту: "До речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються; обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів".
Як повідомляє УП, "Набілон" – застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти). А "Набіксімолс" ("Сатівекс") - для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі. За словами голови благодійної організації "100% життя" Дмитра Шерембея, препарати які включені до цього переліку коштують дуже дорого – $2055 та $640 відповідно.
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Довідка: використання канабісу в Україні та світі
- Вживання марихуани (як і медичної, так і наркотичної) заборонене та криміналізоване у більшості країнах світу, зокрема й в Україні. У нас ця рослина відноситься до "особливо небезпечних наркотичних засобів". Зберігання до 5 грамів цієї речовини тягне за собою адміністративну відповідальність, а зберігання понад 5 грамів – кримінальне переслідування.
- Через криміналізацію марихуани бракує наукових доказів про її ефективність при різних захворювань. Але нині є чимало досліджень, які підтверджують медичний потенціал цієї рослини. Вчені запевняють – вживання суцвіть канабісу через дим чи пар та кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана медичній сфері.
- Повністю легалізували марихуану лише у декількох штатах США, Уругваї і Канаді. Тобто у цих країнах її дозволено вирощувати, зберігати та споживати.
- У 30 країнах дозволили часткове використання цієї рослини.
- Канабіс у медичних цілях використовують лише у 14 країнах світу.
- У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась петиція щодо легалізації медичної марихуани, яка набрала 25 тисяч голосів.
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