Вакцинуватися не можна лише людям, які мають алергію на препарати у складі вакцини та під час гострої фази будь-якого захворювання.

Штам коронавірусу Дельта найбільш небезпечний для людей похилого віку з хронічними, важкими і будь-якими іншими захворюваннями, тож для них вакцинація є життєво необхідною.

Про це розповів лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру Борис Бриль в інтерв'ю ТСН.ua.

"Первинний вірус (альфа) більше вражав людей старшого віку. Він в основному був для літніх - для людей з хронічними захворюваннями. Він небезпечний. Дельта-вірус ще більш небезпечний в першу чергу для людей похилого віку з хронічними, важкими і будь-якими захворюваннями. Якщо я кожен день можу проплисти декілька кілометрів або пробігти таку ж відстань - ризик, що коронавірус закінчиться для мене летально, не такий високий",- пояснює Бриль.

За його словами, людям після інсульту і тим, які мають серцево-судинні захворювання чи проблеми з тиском, можна і потрібно вакцинуватися.

"Якою вакциною можна робити щеплення? Будь-якою, яка є сьогодні. Вам або жити на дачі і ні з ким не зустрічатися, тоді 100% не заразитеся, або робити вакцинацію. Вірус - не чайка і не перелітний птах, у нього крил немає. Він передається через контакт, повітряно-краплевий або аерозольний. Обов'язково треба вакцинуватися сьогодні і тим, що є. Не треба чекати "через тиждень", тому що того тижня у вас може і не бути. Коли потрібно пристебнутися, коли ви їдете на великій швидкості на автомобілі? Завтра або зараз? А яким ременем? А тим, що є", - відповів Бриль.

Він наголосив, що всі наявні вакцини пройшли випробування і довели свою безпеку та ефективність.

При цьому Бриль додав, що вакцинуватися не можна лише людям, які мають алергію на препарати у складі вакцини та під час гострої фази будь-якого захворювання.

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Вакцинація в Україні: що відомо

За добу 22 жовтня – 289468 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 203265 людей, повністю імунізовані – 86203 людини. Це рекордний показник за увесь час.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8760924 людини, з них отримали одну дозу – 8760922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6915377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 15676299 щеплень.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій