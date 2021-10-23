5 362 хворих госпіталізували у п’ятницю з ускладненнями від недуги.

Станом на ранок 23 жовтня в Україні підтвердили ще 23 229 нових випадків коронавірусу. Напередодні, вранці 22 жовтня, було 23 785 виявлених інфікувань.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram.

Серед нових хворих – 1 777 дітей та 438 медпрацівників.

5 362 хворих госпіталізували у п’ятницю з ускладненнями від недуги, 483 людини померли, а 8 330 видужали.

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Коронавірус у Києві: дані на 23 жовтня 2021

У Києві минулої доби виявлено 1 тис. 221 хворого на COVID-19, 22 людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"1 тис. 221 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 22 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 5 тис. 846 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 250 тис. 242", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 700 жінок віком від 18 до 93 років, 425 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 56 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок віком від 56 до 85 років та 14 чоловіків від 34 до 82 років.

До лікарень госпіталізували 147 хворих, 463 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужала минулої доби 461 людина. Загалом коронавірус подолали 226 тис. 066 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 220, в Дніпровському – 200, та в Шевченківському районі – 148 випадків", – зазначив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Кличко заявив, що Київ найближчими днями потрапить у "червону" зону епіднебезпеки.

Вакцинація в Україні

МОЗ встановило новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва