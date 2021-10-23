За його словами, мінімальний поріг у 70% вакцинованих дорослого населення дасть можливість запобігти поширенню COVID-19 та зменшити кількість госпіталізацій.

В Україні вже близько 30% дорослого населення вакциновані від коронавірусу. При цьому, станом на 23 жовтня, першу дозу отримали понад 8 мільйонів українців, а майже 7 мільйонів – дві дози.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова", мінімальний поріг у 70% вакцинованих дорослого населення дасть можливість запобігти поширенню COVID-19 та зменшити кількість госпіталізацій.

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Крім цього, за час епідемії в Україну поставили 25 мільйонів доз вакцини, щонайменше 16 мільйонів ще привезуть.

"Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення — це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%. Треба щонайменше 70%", - зазначив Ляшко.

Раніше Ляшко заявив, що в Україні планують розширити список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації. Глава відомства сказав, що МОЗ зараз розробляє проект наказу, який проходить погодження.

Нагадаємо, щоб пришвидшити темпи COVID-вакцинації, людей щеплюють на вокзалах та відділеннях Укрпошти.

Вакцинація в Україні: що відомо

За добу 22 жовтня – 289 468 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини. Це рекордний показник за увесь час.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 15 676 299 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко