В нашій державі найвища завантаженість ліжок з киснем на Черкащині.

На сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише чотири регіони України.

Як свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, це Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки мають Закарпатська та Полтавська області.

Водночас у Закарпатській області показники зростають. Зокрема, станом на 1 грудня там зайнято 60,4% лікарняних ліжок з киснем, а рівень госпіталізації становить 65,9 осіб на 100 тис. населення за граничного у 60 осіб.

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Так, станом на 1 грудня найвища завантаженість ліжок з киснем у Черкаській (55%), Вінницькій (54,9%) та Сумській (54,3%) областях.

Загалом в українських лікарнях наразі зайнято 44,7% ліжок з киснем.

Найвищий рівень госпіталізації у Хмельницькій (в середньому 73,4 особи на 100 тис. населення), Вінницькій (в середньому 70,8 особи на 100 тис. населення) та Чернігівській (в середньому 70,4 особи на 100 тис. населення) областях.

В Україні 1 грудня коронавірус діагностували у 13 531 особи, а 30 листопада виявили у 11 960 пацієнтів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи