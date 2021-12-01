Інші мутації можуть змінити ситуацію.

За прогнозами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нова хвиля коронавірусу може розпочатися в Україні наприкінці січня.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

За його словами, запобігти високій смертності можна за допомогою вакцинації.

"Чи хворіють вакциновані? Так. Але значно легше. Вакцинація запобігає в першу чергу тяжкому перебігу, потраплянню в реанімацію. Якби у нас були всі вакциновані, повірте, з тим відсотком вакцинованих, які потрапляють в лікарні, наша система охорони здоров'я спокійно впоралась би", - сказав Лішко.

Читайте такожЗагроза нового спалаху COVID-19 в Україні: в KSE назвали область, в якій не покращується ситуаціяВін каже, що нову хвилю коронавірусу можна очікувати на кінець січня.

"З коронавірусом важко щось прогнозувати, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть щодо цієї хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок пішов всередині жовтня. Спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ. Тому нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого", - відзначив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні третій тиждень спостерігається спад захворюваності на COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Людмила Жерновська