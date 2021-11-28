У "жовтій" карантинній зоні України тепер п’ять регіонів.

В Україні збільшилась кількість областей, що перейшли до "жовтої" зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, станом на сьогодні у "жовтій" зоні п’ять областей, зокрема, до неї доєдналася Харківщина.

До цієї зони також входить Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області.

Читайте такожЗеленський не виключає, що нова хвиля COVID-19 в Україні може бути навесні 2022 рокуВ "помаранчевій" зоні знаходиться одна область – Полтавська.

Всі інші області України та місто Київ входять до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу в Україні розпочалася у березні минулого року, у тому ж місяці в нашій країні запровадили карантин.

В Україні 26 листопада коронавірус діагностували у 14 200 осіб, а 27 числа виявили у 7 483 пацієнтів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк