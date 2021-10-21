Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що дав доручення головному державному санітарному лікарю Ігорю Кузіну створити комісію, яка буде розглядати кожен випадок тяжкого перебігу коронавірусу COVID-19 або смерті при наявності довідки про вакцинацію.
Буде вивчено, наскільки реально людина була вакцинована і яким препаратом, розповів Ляшко журналістам, повідомив кореспондент УНІАН.
Чиновник зазначив, що серед госпіталізованих 95-98% осіб – невакциновані. За його словами, зараз важко говорити про статистику серед госпіталізованих людей з фальшивими довідками про вакцинацію.
Нагадаємо, кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалася в Україні 24 лютого. Станом на 20 жовтня щеплення отримали 8 млн 373 тис. 550 громадян, з них повністю вакциновані – 6 млн 743 тис. 615 осіб.