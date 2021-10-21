В Україні будуть вивчати, наскільки реально були вакциновані ті, хто отримав довідки про щеплення, повідомив міністр охорони здоров'я.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що дав доручення головному державному санітарному лікарю Ігорю Кузіну створити комісію, яка буде розглядати кожен випадок тяжкого перебігу коронавірусу COVID-19 або смерті при наявності довідки про вакцинацію.

Буде вивчено, наскільки реально людина була вакцинована і яким препаратом, розповів Ляшко журналістам, повідомив кореспондент УНІАН.

Чиновник зазначив, що серед госпіталізованих 95-98% осіб – невакциновані. За його словами, зараз важко говорити про статистику серед госпіталізованих людей з фальшивими довідками про вакцинацію.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалася в Україні 24 лютого. Станом на 20 жовтня щеплення отримали 8 млн 373 тис. 550 громадян, з них повністю вакциновані – 6 млн 743 тис. 615 осіб.

Автор: Надя Пришляк