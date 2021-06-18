Зросла кількість госпіталізованих через масове отруєння у мережі ресторанів в Харкові / фото УНІАН

У Харкові сталося масове отруєння, ймовірно, після споживання суші у 2 місцевих закладах. Кількість постраждалих зросла до 45. Серед постраждалих - 17 дітей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

"17 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів)", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося про 34 отруєних у мережах ресторанів. Усі були в стані середньої тяжкості.

Директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що кількість людей, які отруїлися у ресторанах зросла до 34.

"Маємо 22 дорослих та 12 дітей. Всі у середньому стані – хтось ще в лікарні, когось вже прокапали й відпустили додому", – розповів Сидоренко

Із 17 червня заклади, де отруїлися відвідувачі, не працюють, у них провели дезінфекцію та взяли зразки продуктів.

Масове отруєння у Харкові: деталі

  • Отруїтися люди могли їжею з мережі ресторанів "Якіторія" та "Мафія". Більша частина гостей обох закладів їла суші, які містять лосось.
  • Держпродспоживслужба рекомендувала закрити ці ресторани до кінця розслідування.

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Автор: Вікторія Гордієнко