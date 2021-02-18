Наразі МОЗ продовжує роботу з реорганізації вищих медичних навчальних закладів та створення у медуніверситетах університетських клінік.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про зміни, які впроваджуються у рамках реформування медичної освіти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"МОЗ продовжує роботу з реформування медичної освіти… Зокрема, одним із важливих напрямів є створення у наших медичних університетах університетських клінік - це дає можливість суттєво покращувати якість підготовки студентів, надати можливість опановувати ще зі студентства практичні навички", - пояснила вона.

За словами Микичак, 11 лютого МОЗ передало у розпорядження Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Республіканську клінічну лікарню МОЗ, де буде розміщено 12 клінічних кафедр.

Крім того, міністр вже видав наказ про реорганізацію Нацакадемії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика у Національний університет охорони здоров’я.

"Цей університет також розширить свої повноваження і свої можливості щодо навчання як на додипломному рівні, так і на післядипломному", - зазначила заступник міністра.

Вона повідомила, що на виконання розпорядження Кабміну про реорганізацію Харківської національної медичної академії та Харківського національного медичного університету та їх об’єднання в один вищий навчальний медичний заклад МОЗ розробляє відповідну дорожню карту.

"Щоб процес відбувся виключно в інтересах студентів, лікарів та науково-педагогічних працівників, щоб в результаті об’єднання ми отримали висококонкурентний та спроможний вищий навчальний медичний заклад", - наголосила Микичак.

Також, за її словами, наразі триває публічне обговорення наказу МОЗ про новий порядок інтернатури, у рамках якого свої пропозиції вже надіслали 11 вищих навчальних закладів.

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Автор: Антоніна Доломанжи