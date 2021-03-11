Основну частину балонів з киснем розподілили між лікарнями Маріуполя №1, №4 і №9, а також лікарнею швидкої допомоги.

Група "Метінвест" не перестає забезпечувати потужну кисневу підтримку медустановам у розпал пандемії COVID-19.

Про це повідомляють у прес-службі "Метінвесту".

У період з 22 лютого по 8 березня Фонд Ріната Ахметова і меткомбінат імені Ілліча передали лікарням Маріуполя близько 7 тис. кубометрів життєво необхідного газу - кисню (1163 балони по 6 кубометрів).

Основну частину балонів з киснем розподілили між лікарнями Маріуполя №1, №4 і №9, а також лікарнею швидкої допомоги.

Читайте такожБільш ніж 500 лікарень України отримали допомогу Фонду Ріната Ахметова в боротьбі з коронавірусомНа сьогодні, як свідчить статистика, у Маріуполі на лікуванні перебувають 737 хворих, серед яких 178 - на кисневій терапії. Газ для неї постачає меткомбінат ім. Ілліча.

В.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" Олена Кондалова наголосила, що меткомбінат імені Ілліча понад 10 років безоплатно забезпечує киснем маріупольські лікарні.

"У зв'язку з розвитком епідситуації, потреби медустанов міста в життєво важливому газі зросли. Сьогодні лікарні отримують кисень в повному і необхідному обсязі. Для організації безперебійної подачі кисню на допомогу медпрацівникам направлені наші фахівці", - зазначила Кондалова.

Нагадаємо, минулого року група "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова передала маріупольським лікарням 206 тисяч кубометрів кисню на 11,5 млн грн. 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих.

У 2020 - початку 2021 року інвестиції "Метінвесту" в будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов у Маріуполі склали понад 72 млн грн. А це - майже 700 ліжок з прямою подачею кисню.

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Автор: УНІАН