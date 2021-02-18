Допомогу особам з розладами психічного здоров’я надаватимуть мобільні психіатричні бригади.

Цьогоріч до Програми медичних гарантій включено послуги для людей з розладами психічного здоров’я, що надаватимуться в амбулаторних умовах.

Читайте такожМОЗ планує навесні додати ще один пакет меддопомоги для онкохворих – СтепановЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"МОЗ у контексті реалізації стратегії збереження психічного здоров'я активно працює і окрему увагу надає допомозі ветеранам війни... Значна частина з них страждає від розладів, пов'язаних з бойовим стресом, наслідками черепно-мозкових травм, постконтузійного синдрому..., станів та залежності від психоактивних речовин у поєднанні з необхідністю проведення фізичної реабілітації", - повідомила вона.

За словами Микичак, у госпіталі ветеранів війни "Лісова поляна", де діє центр психічного здоров’я і реабілітації ветеранів, цього тижня презентували перший етап реалізації стратегії розвитку цього закладу, зокрема відкрито тренінговий центр, нові відділення, зали для фізичної реабілітації та інтерактивні простори для спілкування ветеранів.

Вона уточнила, що госпіталь працює за фінансування МОЗ у співпраці з ветеранським середовищем, благодійними організаціями та бізнесом.

Наразі в Україні є 25 госпіталів, які надають допомогу ветеранам війни.

"Загалом розвиток ветеранських госпіталів є одним із пріоритетів МОЗ. Так, у 2020 році в рамках підтримувального пакету фінансування з Програми медичних гарантій було збільшено їх фінансування, оскільки госпіталі були дефіцитними у Програмі медичних гарантій. Цьогоріч МОЗ та Мінветеранів продовжуватимуть роботу з підтримки та розвитку ветеранських госпіталів", - наголосила заступниця міністра.

Микичак також розповіла, що МОЗ за підтримки українсько-швейцарського проекту "Психічне здоров’я для України" започаткував школу "Лідерство у психічному здоров’ї", у якій на конкурсній основі беруть участь як керівники закладів психіатричної допомоги, так і представники громадських організацій та соціальних служб.

"Таким чином ми формуємо те лідерське середовище, яке разом із МОЗ, з іншими відомствами, вищими навчальними медичними закладами зможе змінювати підходи до надання психіатричної допомоги в Україні", - додала вона.

Крім того, за словами заступниці міністра, цьогоріч у рамках Програми медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям з розладами психічного здоров’я в амбулаторних умовах.

"Це мобільні психіатричні бригади. Таким чином ми зможемо наближати допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров’ям, власне в громаді, на амбулаторній ланці", - пояснила вона.

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Автор: Антоніна Доломанжи