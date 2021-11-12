З початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли майже 12 млн українців, а понад 8 млн - отримали одну дозу щеплення.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що у середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Вона нагадала, що минулої доби щепили понад 270 тис. людей.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли майже 12 млн українців, а понад 8 млн - отримали одну дозу щеплення.

Читайте такожАкушер-гінеколог пояснив, чи шкодить COVID-щеплення вагітним"У середньому кожен п'ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби", - зазначила Карчевич.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора 279 тис. 136 людей вакциновано проти COVID-19.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, одну дозу отримали 141 тис. 347, повністю імунізовані - 137 тис. 789. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 986 тис. 077 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 422 тис. 334. Загалом проведено 20 млн 408 тис. 409 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи