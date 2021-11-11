Цього разу йдеться про працівників закладів охорони здоров’я, місцевого самоврядування та органів територіальних громад.

Міністерство охорони здоровя підготувало наказ про чергове розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Сьогодні МОЗ направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, цього разу мова йде про: працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності; працівників органів місцевого самоврядування; працівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Читайте такожПонад 34% дорослих українців отримали принаймні одну дозу антиковідної вакцини - Ляшко

Як повідомляв УНІАН, від 8 листопада вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

Водночас наказом МОЗ від 9 листопада вирішили додати до переліку соціальних працівників, держслужбовців, а також співробітників стратегічно важливих підприємств. Цей наказ набирає чинності 9 грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Леся Лещенко