За добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 24 058 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1616 дітей та 468 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; одужали 21 941 особа.

Крім цього, здійснено тестувань за добу – 128 108 (зокрема методом ПЛР – 61 714, методом ІФА – 17 057); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 179 577 осіб;

одужало – 2 594 679 осіб;

летальних випадків – 75 607;

проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) і Полтавській (1257) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1802 випадки;

Вінницька область – 1000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1867 випадків;

Донецька область – 1348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1816 випадків;

Полтавська область – 1257 випадків;

Рівненська область – 1012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора 279 тис. 136 людей вакциновано проти COVID-19.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, одну дозу отримали 141 тис. 347, повністю імунізовані - 137 тис. 789. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 986 тис. 077 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 422 тис. 334. Загалом проведено 20 млн 408 тис. 409 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова