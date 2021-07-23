Отруєння сталося у спортивному таборі, який розташувався у готелі "Таємниці Карпат".

На Івано-Франківщині внаслідок отруєння у готелі "Таємниці Карпат" в селі Яблуниця госпіталізовано 17 осіб, з них 16 дітей.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

За інформацією відомства, з 22 по 23 липня станом на 06:00 до Яремчанської ЦМЛ з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 осіб, з них 8 дітей, а до Надвірнянської дитячої лікарні з таким же діагнозом – ще 8 дітей.

"Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб, з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в с. Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Стан осіб – середньої тяжкості. Обставини отруєння уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.

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Як поінформували у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, хворих доправили до лікарень із спортивного табору, який розташувався в одному із відпочинкових комплексів у Яблуниці.

Поліцейські попередньо встановили, що у вказаний комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі – 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

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Автор: Світлана Макринська