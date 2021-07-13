У місті Чорноморськ Одеської області шестеро вихованців дитсадка отримали харчове отруєння.
Як повідомили журналістам в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, минулого тижня зареєстрована групова захворюваність гострими кишковими інфекціями в дитячому садку №12.
Читайте такожВ готельному комплексі на Івано-Франківщині сталося масове отруєння: госпіталізовані мінімум 10 осіб
Відзначається, що захворіли 6 дітей, первинний діагноз "гастроентероколіт". Троє госпіталізовані в Чорноморську лікарню в стані середнього ступеня тяжкості, інші перебувають на амбулаторному лікуванні.
У дитсадку проводиться комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.
Харчове отруєння: новини на тему
- В Одеській області п'ятеро людей заразилися сальмонельозом після вживання їжі на дні народження
- Чергове отруєння у ресторані: в лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей
- Не коронавірусом єдиним: у ЦГЗ розказали, які небезпечні хвороби можуть спіткати туристів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram