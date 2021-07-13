Троє дітей госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості.

У місті Чорноморськ Одеської області шестеро вихованців дитсадка отримали харчове отруєння.

Як повідомили журналістам в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, минулого тижня зареєстрована групова захворюваність гострими кишковими інфекціями в дитячому садку №12.

Читайте такожВ готельному комплексі на Івано-Франківщині сталося масове отруєння: госпіталізовані мінімум 10 осіб

Відзначається, що захворіли 6 дітей, первинний діагноз "гастроентероколіт". Троє госпіталізовані в Чорноморську лікарню в стані середнього ступеня тяжкості, інші перебувають на амбулаторному лікуванні.

У дитсадку проводиться комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

Харчове отруєння: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова