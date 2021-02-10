На Львівщині протягом кількох днів випало понад 30 сантиметрів снігу. Через сильні замети машина швидкої допомоги не могла під'їхати до помешкання пацієнтки, у якої трапився інфаркт. Проте медики не розгубились і вирішили везти жінку на санях.
Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф у Facebook.
Важкі погодні умови дуже ускладнили роботу лікарям. Проте медики впорались та допомогли жінці.
За допомогою до медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звернулася фельдшерка пункту екстреної меддопомоги "Жовква". Жінка першою прибула на виклик й виявила у пацієнтки інфаркт.
Проте перевезення хворої до медзакладу дуже ускладнили важкі погодні умови. Через снігові замети та відсутність дороги під'їхати до помешкання пацієнтки було практично не можливо. Тому хвору до карети швидкої допомоги відвезли на санях.
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