У інших шкіл будуть вимушені канікули.

На Львівщині у випадку запровадження "жовтої" зони епіднебезпеки зможуть працювати у звичному режимі лише трохи більше 10% шкіл.

Як повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, про це заявив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Орест Чемерис.

"Відповідно до положень постанови Кабміну № 1236, навчальний заклад при "жовтому" рівні епіднебезпеки може працювати у звичному режимі у разі, якщо 80% персоналу (і педагогів, і допоміжного) отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19. На Львівщині є майже 1100 шкіл і з них, на жаль, лише трохи більше 10% зможуть продовжувати навчання офлайн. У інших шкіл будуть вимушені канікули", - сказав Чемерис.

У департаменті освіти і науки Львівської ОДА уточнили, що на 80% вакцинований персонал у 165 школах області.

Читайте такожОдній області України загрожує "червона" зона – KSEЧемерис також додав, що щодня в області збільшується кількість випадків захворювання на коронавірус. Динаміка госпіталізацій складає понад 65%.

"Відсьогодні хворих на COVID-19 прийматимуть Сокальська центральна і Рудківська лікарні, які певний час перебували у запасі. Ще цього тижня до роботи з ковідними пацієнтами залучаємо інші три заклади – Пустомитівська, Перемишлянська та Жидачівська лікарні", - розповів він.

Посадовець наголосив, що від 93 до 98% госпіталізованих з коронавірусом людей не є вакцинованими.

Як повідомляв УНІАН, з 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таке рішення прийняла сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Автор: Світлана Макринська