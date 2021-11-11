В області вводять додаткові обмеження через стрімке розповсюдження коронавірусної хвороби.

З 22 листопада на території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні без COVID-документів.

Відповідне рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС, пасажири старше 18 років під час поїздки в транспорті будуть змушені мати при собі наступні документи:

негативний результат тесту на COVID-19 (методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену), зроблений не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, дозволеною Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини ("жовтий" сертифікат) або другою дозою ("зелений" сертифікат);

свідоцтво, яке підтверджує, що людина перехворіла на COVID-19.

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При цьому обмеження не будуть застосовуватися на:

перевезення легковими автомобілями, при цьому кількість пасажирів не повинна перевищувати п'ять осіб (разом з водієм), без урахування дітей молодше 14 років;

службові та / або орендовані транспортні засоби підприємств, установ та установ у межах кількості місць для сидіння та лише за маршрутом руху, про які поінформували органи Національної поліції не менше ніж за два дні;

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них вказаних вище документів.

"Перевізник при перевезенні автомобільним транспортом має поінформувати пасажирів про запровадження нових карантинних обмежень, а при перевезенні залізничним транспортом – перевіряти наявність у пасажирів наявність визначених документів", - уточнили в ОДА.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україні минулої доби, 10 листопада, виявлено 24 тис. 747 хворих на COVID-19, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 652 людини.

В тому числі на Львівщині зафіксовано 1253 нових випадків коронавірусного захворювання.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовська