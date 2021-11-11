За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

В Україні за добу виявили 24 747 нових випадківCOVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4778 осіб; зафіксовано 652 летальних випадків; одужали – 18 896 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 140 505 (зокрема методом ПЛР – 67 341, методом ІФА – 18 168); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 155 519 осіб;

одужало – 2 572 738 осіб;

летальних випадків – 74 857;

проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) і Івано-Франківській (1454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1999 випадків;

Донецька область – 1179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1146 випадків;

Івано-Франківська область – 1454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1469 випадків;

Полтавська область – 1327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні з початку кампанії з вакцинації від COVID-19 зроблено понад 20 млн щеплень. Про це у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я.

Вчора проти COVID-19 вакциновано 277 тис. 097 осіб. Одну дозу отримали 147 тис. 344 осіб, повністю імунізовані - 129 тис. 753.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 11 млн 844 тис. 728 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 8 млн 284 тис. 545 людей. Загалом зроблено 20 тис. 129 тис. 273 щеплення.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва