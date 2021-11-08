У мерії пояснили рішення тим, що аудиторська перевірка конкурсних документів на перевезення пасажирів виявила чергові фальсифікації, через які вказані перевізники отримали необґрунтовану перевагу.

Київ розриває договори ще з чотирма перевізниками, які здійснювали перевезення пасажирів по 11 міських маршрутах.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, аудиторська перевірка конкурсних документів на перевезення пасажирів виявила чергові фальсифікації, через які необґрунтовану перевагу отримали перевізники на маршрутах: №№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"; № 231– "Базальт"; №№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005" та №№ 517, 402 – "Універсал-Транс".

"Київ розриває договори ще з 4-ма перевізниками та прибирає з вулиць 76 іржавих корит… Договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку. Важливо: місто не укладатиме нових договорів по цих маршрутах – ні з комунальним, ні з приватними перевізниками. Усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу", - написав Усов.

Він зазначив, що, наприклад: 402 маршрутка дублювала тролейбус №44, 516 маршрутка – автобус №63, 234 маршрутка – 29 тролейбус, 224 маршрутка – 88-й автобус.

"Ми прибираємо дублювання в маршрутній мережі і пропорційно збільшуємо флот "Київпастрансу" на вказаних 11 напрямках", - заявив заступник Кличка.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Усов повідомив, що Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування.

За його словами, місто таким чином прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами. Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них вказаними перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші.

20 жовтня Усов заявив, що "Київпастрансу" повернули 16 громадських маршрутів з 21, у яких розірвано угоди з приватними перевізниками.

Він додав, що мер міста Віталій Кличко поставив завдання на наступний рік збільшити парк "Київпастрансу" на декілька сотень повноцінних автобусів і тролейбусів.

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Автор: Інна Андаліцька