У Харківській області за останню добу на коронавірус захворіла 41 людина - це в 2,3 раза більше, ніж днем раніше.
Такі дані опубліковані в системі моніторингу РНБО України.
Всього за час пандемії в Харківській області діагностовано 149009 випадків COVID-19.
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20 липня від коронавірусу померли 3 людини - більше, ніж в інших областях України. Всього з початку пандемії в регіоні померло 3584 хворих коронавірусом, одужало - 144 846 осіб (за останню добу -19).
Кількість "активно хворих" збільшилася на 19 пацієнтів - до 579.
За даними МОЗ, Харківська область знаходиться на 3-му місці по захворюваності на COVID-19.
- На першому місці - Київ (232)
- На другому місці - Одеська область (59).
- На четвертому місці - Донецька область (39)
- На п'ятому місці - Запорізька область (31).
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