Всього з початку пандемії в Харківській області померло 3584 хворих коронавірусом.

У Харківській області за останню добу на коронавірус захворіла 41 людина - це в 2,3 раза більше, ніж днем раніше.

Такі дані опубліковані в системі моніторингу РНБО України.

Всього за час пандемії в Харківській області діагностовано 149009 випадків COVID-19.

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20 липня від коронавірусу померли 3 людини - більше, ніж в інших областях України. Всього з початку пандемії в регіоні померло 3584 хворих коронавірусом, одужало - 144 846 осіб (за останню добу -19).

Кількість "активно хворих" збільшилася на 19 пацієнтів - до 579.

За даними МОЗ, Харківська область знаходиться на 3-му місці по захворюваності на COVID-19.

На першому місці - Київ (232)

На другому місці - Одеська область (59).

На четвертому місці - Донецька область (39)

На п'ятому місці - Запорізька область (31).

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко