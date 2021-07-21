Минулої доби в Україні було виявлено 655 нових випадків COVID-19 зокрема, захворіли 37 дітей та 18 медпрацівників. Також 13 пацієнтів померли від ускладнень, а 577 - одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії в нас зафіксували 2 245 930 випадків інфікування. З них 52 769 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 182 502 — одужали.
Тест на коронавірус в Україні
Лабораторії зробили 43 503 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 18 151, методом ІФА — 9 082. Також провели 16 270 експрес-тестів на антиген до вірусу.
Загалом у країні зробили понад 11,1 мільйона ПЛР-тестувань.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
Сьогодні в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу: всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення від COVID-19.
За добу 20 липня 100 тис. 003 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 тис. 587 людей, повністю імунізовані - 39 тис. 416 людей.
Щеплення проводилось 654 мобільними бригадами з імунізації, у 1 тис. 830 пунктах щеплень та у 69 центрах вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 млн 778 тис. 375 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 1 млн 501 тис. 291 особа.
Коронавірус в Україні: що відомо
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