Препарати заборонили через виявлення незареєстрованих лікарських засобів із маркуванням іноземними мовами.

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України лікарський засіб Bimatoprost Ophthalmic Solution та Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v.

Згідно із документом, в Україні заборонили реалізацію та застосування всіх серій медичного препарату Bimatoprost Ophthalmic Solution об’ємом 3 мл у концентрації 0,03% виробництва індійської компанії SUN PHARMA, пише 24 канал.

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Також під забороною опинився засіб Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v по 3 мл від фармацевтичної компанії із Індії Ajanta pharma limited.

Як стверджують спеціалісти, препарати заборонили через виявлення незареєстрованих лікарських засобів із маркуванням іноземними мовами.

У Держлікслужбі наголосили, що такі засоби можуть бути небезпечними, нести потенційну загрозу життю та здоров'ю. Усі заклади, де наявні такі препарати, повинні вилучити їх з обігу і знищити, а також поінформувати відповідний територіальний орган Держлікслужби.

Зазначимо, препарати Bimatoprost Ophthalmic Solution і Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v є засобом для росту та зміцнення вій, головним компонентом якого є високоочищений синтезований біматопрост.

Нагадаємо, в Європейській спільноті кардіологів заявили, що лікарські препарати для зниження високого кров'яного тиску і від стенокардії, які містять ніфедипін, здатні призвести до раптової зупинки серця.

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Автор: Вікторія Гордієнко