В Івано-Франківську на базі міської поліклініки №2 відкриють додатковий госпіталь для розміщення хворих на COVID-19.
Читайте такожСитуація з COVID-19 на Прикарпатті погіршилась: хворих почали розміщувати в мобільному шпиталіПро це мер міста Руслан Марцінків повідомив у Facebook.
«Завтра зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі міської поліклініки №2, розташованої на вул. Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів», - заявив мер.
Він попросив жителів Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього рішення з розумінням.
«Бо наразі, якщо виписується кожен день по 25-30 людей, то звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів щодня. Це непопулярні кроки, але необхідні. Тож прошу ставитися до них з розумінням», - додав Марцінків.
Коронавірус в Івано-Франківській області
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