Запис буде розрахований на лікарів закладів охорони здоров'я будь-якої форми власності, громадських діячів.

У Київській області відкриють запис на вакцинацію для громадських діячів, які готові публічно провакцинуватися від СOVID-19.

Читайте такожВ Україні пришвидшилися темпи вакцинації проти COVID-19: за минулу добу було щеплено 4 362 особиПро це йдеться в повідомлення Київської міської госадмнистрации. "У зв'язку з затвердженням наказу МОЗ від 01.03.2021 № 369 "Про внесення змін до дорожньої карти щодо впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19" ми формуємо резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини", – йдеться в повідомленні.

Запис буде розрахований на лікарів закладів охорони здоров'я будь-якої форми власності (комунальні/приватні), лідерів думки, громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад, які згодні на публічну вакцинацію і проживають в Київській області.

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Автор: Ірина Погоріла