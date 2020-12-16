У Києві за добу виявили 1858 нових хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці зафіксовано 1631 летальний випадок від вірусу.
Читайте такожСтепанов відповів, коли може статися ще один спалах коронавірусу в УкраїніПро це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграмі. "Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 95 160", - повідомив він.
Захворіли:
- 1 001 жінка віком від 18 до 91 року
- 716 чоловіків віком від 18 до 94 рокiв
- 71 дівчинка від 12 днів до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
- 70 медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 29 897 мешканців столиці", - повідомив мер.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 593, Дніпровському – 260 та в Солом'янському районі - 161 випадок.
"Столиця – перша за рівнем тестування на коронавірус. І сьогодні цей показник у Києві становить понад 320 тестів на 100 тис. населення. Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 268 000 зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили понад 91 500", - повідомив мер.
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