Серед постраждалих – 84 дитини та один дорослий.

У Хмельницькому зареєстровано вже 85 випадків ймовірного отруєння у навчально-виховному об'єднанні №1.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

"Станом на 9 вересня йдеться про отруєння 84 дітей і одного дорослого. Попередній діагноз — "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли діти 1-4 класів, усього вражено школярів з 18 класів. Усі захворілі діти харчувалися у шкільній їдальні.

За інформацією центру, 11 захворілих осіб (10 дітей та 1 дорослий) госпіталізували в стані середньої тяжкості. В інших 74 пацієнтів — легкий перебіг захворювання.

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Розпочато епідеміологічне розслідування. Зокрема, обстежено 11 працівників харчоблоку, взято 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об’єктів довкілля і 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження. У навчальному закладі та в домашніх осередках захворілих людей здійснено дезінфекцію.

"Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню, — з’ясовують", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №1, де ймовірно отруїлися діти, з 9 вересня перевели на дистанційне навчання.

Госпіталізація школярів розпочалася з 7 вересня. Станом на 9 вересня у лікарні перебували 10 дітей. У однієї дитини підтвердили COVID-19.

За фактом ймовірного отруєння дітей у школі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

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Автор: Світлана Макринська