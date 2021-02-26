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Весна на порозі, але поки що із температурними гойдалками. Плюс 18 градусів буде сьогодні на заході України. Але на вихідних температура знову піде донизу.

Як ідеться у сюжеті ТСН, від таких температурних коливань потерпають метеозалежні люди.

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Частіше на зміну погоди реагують жителі великих міст, які недостатньо рухаються і мало перебувають на свіжому повітрі. Жителі мегаполісів можуть відчувати головний біль, біль в суглобах, загострення алергій та зміни настрою.

Найважче різкі зміни погоди переносять люди із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями.

"Дуже часто спостерігається  задишка, запаморочення, навіть втрата свідомості, раптом може піднятися тиск у зовсім здорових людей", - наголосила лікар-кардіолог Тетяна Плахотна.

Синоптики ж попереджають, що нинішнє потепління - не тривале. А чекати на справжню весну слід не раніше другої половини березня. 

"На початку березня буде триматися такий температурний фон. Можливі зниження температури, будуть нічні морози, але уже після 4-5 березня", - говорить провідний синоптик Укргідрометеоцентру Наталя Голеня.

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Автор: УНІАН