Весна на порозі, але поки що із температурними гойдалками. Плюс 18 градусів буде сьогодні на заході України. Але на вихідних температура знову піде донизу.
Як ідеться у сюжеті ТСН, від таких температурних коливань потерпають метеозалежні люди.
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Частіше на зміну погоди реагують жителі великих міст, які недостатньо рухаються і мало перебувають на свіжому повітрі. Жителі мегаполісів можуть відчувати головний біль, біль в суглобах, загострення алергій та зміни настрою.
Найважче різкі зміни погоди переносять люди із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями.
"Дуже часто спостерігається задишка, запаморочення, навіть втрата свідомості, раптом може піднятися тиск у зовсім здорових людей", - наголосила лікар-кардіолог Тетяна Плахотна.
Синоптики ж попереджають, що нинішнє потепління - не тривале. А чекати на справжню весну слід не раніше другої половини березня.
"На початку березня буде триматися такий температурний фон. Можливі зниження температури, будуть нічні морози, але уже після 4-5 березня", - говорить провідний синоптик Укргідрометеоцентру Наталя Голеня.
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