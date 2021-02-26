Частіше на зміну погоди реагують жителі великих міст, які недостатньо рухаються і мало перебувають на свіжому повітрі.

Весна на порозі, але поки що із температурними гойдалками. Плюс 18 градусів буде сьогодні на заході України. Але на вихідних температура знову піде донизу.

Як ідеться у сюжеті ТСН, від таких температурних коливань потерпають метеозалежні люди.

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Частіше на зміну погоди реагують жителі великих міст, які недостатньо рухаються і мало перебувають на свіжому повітрі. Жителі мегаполісів можуть відчувати головний біль, біль в суглобах, загострення алергій та зміни настрою.

Найважче різкі зміни погоди переносять люди із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями.

"Дуже часто спостерігається задишка, запаморочення, навіть втрата свідомості, раптом може піднятися тиск у зовсім здорових людей", - наголосила лікар-кардіолог Тетяна Плахотна.

Синоптики ж попереджають, що нинішнє потепління - не тривале. А чекати на справжню весну слід не раніше другої половини березня.

"На початку березня буде триматися такий температурний фон. Можливі зниження температури, будуть нічні морози, але уже після 4-5 березня", - говорить провідний синоптик Укргідрометеоцентру Наталя Голеня.

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Автор: УНІАН