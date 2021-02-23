Лікар акушер-гінеколог підтверджує чудодійні властивості плаценти, але не в формі "страви".

Жінки поїдають плаценту, вважаючи, що це запобігає післяпологовій депресії, покращує настрій, додає сил та енергії і сприяє лактації. Також вважається, що плацента прискорює відновлення після пологів, лікує безсоння та інші порушення сну.

Але ніякі сучасні наукові дослідження поки не підтверджують таких переваг. Про це повідомляє "РадіоТрек".

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Плаценту не споживають у сирому вигляді, її варять. На Amazon навіть продають кулінарні книги з рецептами приготування плаценти. З неї можуть робити капсули або додавати до смузі та інших напоїв. Найчастіше плаценту інкапсулюють. Перед цим її висушують і зневоднюють.

Серед мешканців Рівного поки небагато охочих вдаватися до таких методів подолання післяпологової депресії. Принаймні з тих, хто просить забрати плаценту після пологів в обласному перинатальному центрі, прямо про такі свої наміри ніхто не заявляв.

"Іноді породіллі просять забрати плаценту. Але мотивація їх закопати у дворі під деревом. Тобто мотивації, щоб зробити капсулу і з'їсти - нам ще ніхто не говорив", - розповіла головний лікар Рівненського пологового будинку Світлана Муравська.

Лікар акушер-гінеколог Артур Федорків підтверджує чудодійні властивості плаценти. Але не у формі "страви".

"Поїдання плаценти - це абсолютна дурниця, як на мене. На цьому просто ловлять хайп. Вона не дає того результату, який може дати дійсно медичне застосування стовбурових клітин. Плацента - це гормональна бомба, яка робить багато корисних справ і допомагає народити, виносити добре дитину", - зазначив Федорків.

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Автор: УНІАН