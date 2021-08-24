Загальна вартість гуманітарної допомоги становить понад 4 млн євро.

Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу, зокрема вакцину, медичне обладнання та засоби захисту.

Трансляцію церемонії передачі вантажу вів телеканал "Україна 24".

Участь в урочистій церемонії брали міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та президент Польщі Анджей Дуда.

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"21 вантажівка, 127 тонн медичного обладнання та інших медичних матеріалів, які рятують життя, вартістю 18 млн злотих або в перерахунку на євро - близько 4 млн... Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе людям, які борються за здоров'я українців, лікарям, медсестрам. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності та дружби з боку Польщі до України, завжди друзів пізнають у складний час, друзів пізнаємо в час біди", - сказав Дуда.

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Автор: Леся Лещенко