Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 17 осіб, одужали за добу – 434.

За добу в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Серед тих, хто захворів - 33 дітей та троє медпрацівників.

Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 17 осіб, одужали за добу – 434.

Також госпіталізовано до медзакладів 425 осіб.

Читайте такожВід штаму "Дельта" помер ще один українець: йому було 36 роківЗа останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Крім того, за останню добу протестували майже 20 тисяч осіб, а саме:

методом ПЛР – 10 642 особи;

методом ІФА – 1 493 особи;

експрес-тестами – 7 496 осіб.

За весь час пандемії

захворіло – 2 275 171 особа;

одужало – 2 201 433 особи;

летальних випадків – 53 474;

проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 22 серпня, від COVID-19 вакцинували 42 715 людей. Одну дозу отримали 14 590 людей, а повністю імунізовані - 28 125 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 208 034 щеплення.

Як раніше повідомляв УНІАН, центр вакцинації від COVID-19 в Україні можуть закрити через очікуваний сплеск захворюваності через 4-6 тижнів.

Автори: Тамара Отовська, Анастасія Горбачова