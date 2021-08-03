Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві - 198 інфікованих за добу.

В Україні за минулу добу зафіксували 827 випадків коронавірусного захворювання. Серед хворих 68 дітей та 26 медпрацівників. Також 533 пацієнти одужали, 16 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 334 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 254 361 випадок інфікування. З них 52 981 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 187 703 — одужали.

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За даними Worldometers, Україна знаходиться на 88 місці у світі між Ефіопією та Угандою за поширенням коронавірусу, а у Європі - на 19 місці.

За показником смертності від коронавірусу Україна на 83 місці у світі і на 13 – серед європейських країн.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 39 622 тести на коронавірус: методом ПЛР — 19 946, методом ІФА — 8 229. Також зробили 11 447 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 11,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

125 161 людина вакцинована проти COVID-19 за добу 2 серпня. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.

Протягом доби працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення та 251 центр вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко