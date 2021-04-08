Безоплатними будуть послуги з психіатричного огляду, розробки індивідуального плану лікування і реабілітації, проведення необхідних психодіагностичних тестів, контролю за станом пацієнта, а також амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

З липня в Україні розпочнуть працювати мобільні команди з надання психіатричної допомоги.

Читайте такожЦьогоріч до Програми медгарантій включено послуги для людей з розладами психікиЯк повідомила прес-служба Національної служби здоров’я, за роботу однієї такої команди НСЗУ платитиме медичному закладу 50 тис. 535 грн на місяць.

Щоб отримати послуги за цим пакетом, необхідно мати направлення сімейного лікаря, педіатра, з якими підписано декларацію, або ж направлення лікаря-психіатра чи лікаря-психіатра дитячого.

Безоплатними для пацієнтів будуть такі медичні послуги:

психіатричний огляд та допомога, розробка індивідуального плану лікування і реабілітації - із залученням самого пацієнта або його законного представника, проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці, контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Родичі або законні представники особи з розладами психіки та поведінки могтимуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.

Мобільна команда також визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, за потреби, направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.

Щоб укласти договір на надання мобільної психіатричної допомоги, заклад має відповідати певним вимогам. Насамперед, мати ліцензію на медичну практику за спеціальністю “Психіатрія” або “Дитяча психіатрія”.

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Автор: Леся Лещенко