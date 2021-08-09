Також розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров'я України хоче запровадити винагороду сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19.

Як повідомляє сайт МОЗ, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість запровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів", - додав міністр.

Він також повідомив, що міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

В повідомленні сказано, що, враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати БПР за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року. При цьому зазначається, що бали безперервного професійного розвитку зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446, в який будуть внесені відповідні зміни.

В МОЗ зазначають, що за даними дослідження ЮНІСЕФ/USAID, проведені Info Sapiens у березні 2021, 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення. "Саме тому сімейні лікарі є ключовими та мають агітувати на користь вакцинації - вони мають активніше комунікувати з пацієнтами та спиратись на доказову медицину"- сказано в повідомленні.

Читайте такожВакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації у 15 разів – МОЗ

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Надя Пришляк