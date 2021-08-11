У Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna, адже пройшло занадто мало часу після вакцинації.
Таку думку в коментарі Obozrevatel висловив лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарев.
"По-перше, ефект від вакцини, тобто максимальний захист, настає приблизно через два тижні після введення дози. У цієї жінки, наскільки знаю, пройшло менше днів, ніж 14", - зазначив він.
Також, за словами Крамаренка, одне щеплення захищає від коронавірусу тільки наполовину в порівнянні з обома введеними дозами.
"Тому це також фактор, який міг сприяти, що вона так важко захворіла. Тут збіг обставин", - припустив доктор.
Остаточні висновки про причини летального випадку надасть професійна експертиза.
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Смерть киянки після щеплення вакциною Moderna - хронологія хвороби
1 серпня 50-річна жінка повернулася з Туреччини.
5 серпня вона зробила щеплення вакциною Moderna.
6 серпня киянка захворіла - вона скаржилася на біль в руці і незначну лихоманку з температурою 37,2°C.
7 серпня її стан дещо погіршився, з'явилася блювота, трималася незначна лихоманка, виражена слабкість.
8 серпня у неї спостерігалася млявість.
"9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали КСП, хвора була доставлена у відділення (Київської міської клінічної лікарні №4 - ред.) у вкрай важкому стані... Відразу була переведена у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розпочато інтенсивну терапію", - розповів лікар.
Їй зробили ПЛР-тест на COVID-19, який виявився позитивним. Раніше ця жінка коронавірусом не хворіла.
10 серпня жінка померла.
На думку лікарів, вона могла бути вакцинована в продромальний період - на початковому етапі хвороби.
Варто зазначити, що вакцину Moderna досі не зареєстрували в Україні