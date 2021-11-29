Деякі захворілі раніше депутати вже одужали й виходитимуть на роботу, зазначив Стефанчук.

В Україні на коронавірус COVID-19 наразі хворіють п’ятеро народних депутатів і 11 працівників апарату Верховної Ради.

Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання УНІАН.

Спікер зазначив, що статистика щодо кількості хворих на коронавірус в Раді кожного дня трохи варіюється.

Читайте такожДепутати зможуть відвідувати Раду тільки з COVID-документами"Станом на сьогодні п'ять народних депутатів і 11 членів Апарату... Кожного дня статистика варіюється, але не на великий відсоток. І вже деякі депутати, які ще помічені в нас в офіційній статистиці як захворілі, – я спілкувався з ними на вихідних, вони сказали, що в них вже негативний тест, вони будуть виходити (на роботу – УНІАН)", – розповів Стефанчук.

Раніше стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан захворів на COVID-19. Політик зазначив, що "півтора року тримався".

Нагадаємо, на коронавірус вже хворіла низка "слуг народу", зокрема, колишній глава партії "СН" Олександр Корнієнко та екс-спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Автор: Таня Поляковська