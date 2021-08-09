За даними МОЗ, усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби.

Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці МОЗ України.

Зокрема, вказується, що за останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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У МОЗ зазначають, що це попередні дані. Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.

"Ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби. Встигніть захиститися до нової хвилі COVID-19. Допоможіть записатися на щеплення своїм близьким та зробіть це самі", - наголошують у міністерстві.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби вакцинували від COVID-19 51 тис. 445 осіб. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 4 млн 137 тис. 073 осіб, з них повністю імунізовані – 2 млн 401 тис. 647.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 2 млн 259 тис. 451 особа, одужали – 2 млн 191 тис. 202, померли – 53 тис. 100.

У МОЗ наголошують, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом "Дельта" спостерігається серед невакцинованих.

Автор: Костянтин Гончаров