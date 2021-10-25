За тиждень кількість захворілих збільшилась на майже третину і становить понад 20 тис осіб.

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогу.

Так, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, виходячи з показників минулого тижня (42-го тижня 2021 року), рівень захворюваності у столиці нижчий епідемічного порогу на 13,8%.

Як зазначається, у місті було зареєстровано за тиждень 20 тис. 386 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

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"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 29,1% у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося шляхом як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 193 (зростання на 9,9%), дорослих – 12 193 особи (зростання на 46,2%)", - інформують центрі.

У структурі захворюваності діти становлять 40,2% (на 41-му тижні – 47,2%). Із них 50,2% – діти шкільного віку, зокрема, зареєстровано 4 тис. 116 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2 тис. 021 особу, із них 224 дитини.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років будуть циркулювати штами B/W, H1N1 і H3N2, які ходили й торік.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість відповідних препаратів в Україну. Саме над цим зараз працюють у МОЗ.

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Автор: Інна Андаліцька