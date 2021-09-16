Хворий на грип або інші ГРВІ за один день можете інфікувати до 100 осіб.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які штами вірусу грипу очікують в епідемічному сезоні 2021–2022.

Про це інформує прес-служба відомства.

"За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу: вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у МОЗ наголосили, що щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити важкі ускладнення хвороби.

Читайте такожВ Україні хочуть дозволити "конфіденційні пологи": що відомоОдне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

"Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно. Вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні. Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу", - зазначили в міністерстві.

У МОЗ нагадують, що вакцинація проти грипу належить до рекомендованих - її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. В умовах епідемії гострого вірусного захворювання COVID-19, особливо активно постає необхідність вакцинуватись в тому числі від сезонного грипу. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки.

"Вакцинуючись, захистіть себе та близьких. Пам’ятайте, що хворий на грип або інші ГРВІ за один день можете інфікувати до 100 своїх колег чи випадкових перехожих", - наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, що раніше в Україні встановили нові карантинні норми. Також стало відомо, що вакциновані українці після посилення карантину отримають певні привілеї.

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Автор: Леся Лещенко