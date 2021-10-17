Ляшко додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений з циркуляції.

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість відповідних препаратів в Україну. Саме над цим зараз працюють у МОЗ.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, очікується велика кількість препаратів, яких в Україну ще не завозили. Водночас міністр зазначив, що домовленості про такі постачання ще не закриті: "нехай спочатку завезуть, тому що можуть пообіцяти, а не завезти".

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провів певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави", - заявив він.

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений з циркуляції.

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"І на це ряд факторів впливало. Карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, а саме дистанція, маски, дезінфекція й антисептична обробка рук. Це все впливає, й на стримування епідемії грипу", – пояснив міністр.

Глава МОЗ зазначив, що вакцинуватися потрібно і від грипу, і від "ковід".

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років будуть циркулювати штами B/W, H1N1 і H3N2, які ходили й торік.

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Автор: Вікторія Гордієнко