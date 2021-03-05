Минулого тижня у столиці зареєстрували майже 15 тис. хворих, із них 8,5 тис. - дорослі та понад 6 тис. - діти.

У столиці збільшується кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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"Хочу зазначити, що збільшується в столиці і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тис. хворих, із них 8,5 тис. - дорослі та понад 6 тис. - діти. Більш як 60% хворих дітей – шкільного віку", – сказав мер.

За його словами, протягом тижня до медзакладів міста госпіталізували 754 людини, серед них – 80 дітей.

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Автор: Інна Андаліцька