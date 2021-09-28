Аналізи дівчинки покращуються і лікарі сподіваються остаточно подолати хворобу.

5-річна дівчинка зі Львівщини, у якої через тяжкий перебіг COVID-19 було уражено 80% легень, почала дихати самостійно.

Про розповідається у сюжеті ТСН.

Зараз маленьку пацієнтку вже відключили від апарату ШВЛ.

Аналізи дівчинки покращуються і лікарі сподіваються остаточно подолати хворобу. Про це повідомила завідувачка відділенням реанімації та інтенсивної терапії Львівській дитячій клінічні лікарні "Охматдит" Віра Приймакова.

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Нагадаємо, ще кілька днів тому медики не давали жодних прогнозів, бо маленьку пацієнтку шпиталізували у вкрай тяжкому стані - з двобічною пневмонією та дихальною недостатністю. До госпіталізації дитина кілька днів хворіла вдома. Батьки дівчинки на COVID-19 не хворіли, тому не відомо, де вона могла заразилася хворобою. Починалося все, як звичайна застуда – кашель, нежить та підвищена температура. Коли за три дні стан дитини погіршився, її повезли до Львова.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу кількість нових хворих на коронавірус зросла більш ніж удвічі, померли 143 людини. Зокрема за добу виявлено 6552 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 574 дитини та 165 медпрацівників.

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Автор: Олег Давигора