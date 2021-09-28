За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявлено 6552 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 574 дитини та 165 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм каналі. Також за добу було госпіталізовано 1288 осіб; зафіксовано 143 летальних випадків; одужали 2927 осіб.

Крім цього проведено тестувань за добу – 65 812 (зокрема методом ПЛР – 31 051, методом ІФА – 9067); ▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 401 956 осіб;

одужало – 2 248 071 особа;

летальних випадків – 55 863;

проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 461 випадок;

Вінницька область – 93 випадки;

Волинська область – 208 випадків;

Дніпропетровська область – 595 випадків;

Донецька область – 528 випадків;

Житомирська область – 80 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 500 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 269 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 427 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 431 випадок;

Полтавська область – 206 випадків;

Рівненська область – 218 випадків;

Сумська область – 182 випадки;

Тернопільська область – 134 випадки;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 82 випадки;

Хмельницька область – 141 випадок;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 415 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Автор: Ірина Погоріла