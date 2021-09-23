Зараз дитина перебуває у реанімації у тяжкому стані.

У Львові в обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" рятують 5-річну дівчинку зі Стрийського району. COVID-19 уразив 80% легень дитини.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

"Не розслабляємось, COVID-19 нікуди не зник, і він знову вражає дітей. У нашому COVID-відділені на сьогодні лікують 13 дітей. Одна з них – вкрай тяжка", - йдеться у повідомленні.

Медики розповідають, що дівчинку до лікарні доставили кілька днів тому. Починалося все, як звичайна застуда – кашель, нежить та підвищена температура. Коли за три дні стан дитини погіршився, її повезли до Львова.

"У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, респіраторний дистрес-синдром III ступеня (синдром гострого респіраторного розладу – УНІАН). Легені дитини уражені на 80%. Дихати їй допомагає зараз апарат ШВЛ", - йдеться у дописі медиків.

Зараз вони роблять усе можливе, аби врятувати дівчинку, проте прогнозів наразі не дають.

Читайте такожЛяшко озвучив приблизний термін завершення карантину й назвав головну умову"Якщо індекс оксигенації буде знижуватися, негативна динаміка буде зберігатися, під'єднаємо дитину до ЕКМО – це спеціальний метод лікування, при якому використовуються штучні серце і легені для забезпечення тимчасової підтримки життя пацієнта", - каже завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії Віра Приймакова.

Медики розповіли УНІАН, що коронавірус викликає атипову пневмонію, внаслідок якої мембрани легень наповнюються рідиною, після чого настає смерть. Щоб цьому запобігти, використовують екстракорпоральну мембранну оксигенацію (EКMO) або, як іще її називають, "штучну легеню".

ЕКМО забирає у пацієнта кров без кисню, насичує її киснем і повертає в організм. Якщо ШВЛ "дихає" за пацієнта через трахею, бронхи та легені, то ЕКМО насичує кров киснем через вену або артерію.

Раніше УНІАН вже повідомляв про статистику коронавірусу за добу в Україні. Так, за 22 вересня медики виявили майже 8 тисяч нових хворих, померли 123 людини

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Автор: Мирослава Бзікадзе